Die Feuerwehr wird zu einer Grundschule in Hellersdorf gerufen. Dort hatten drei Kinder einen Brand verursacht - und den Notruf gewählt.

Berlin - Drei Kinder haben in einer Grundschule in Berlin-Hellersdorf gezündelt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen zwei Dreizehnjährige und ein Elfjähriger am Sonntagnachmittag durch ein Fenster in einen Raum der Schule, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen die Jungen Papier auf einem Sofa angezündet haben.

Den Angaben der Polizei zufolge griff das Feuer auf das Sofa über. Die Kinder riefen die Feuerwehr, die den Brand löschte, bevor er auf weitere Räume oder Gegenstände übergriff. Durch das Feuer wurden die Wände an der Brandstelle, eine Kabelleiste und Deckenleuchten beschädigt.

Laut Polizei hielten sich zu der Zeit keine weiteren Menschen in der Schule auf. Verletzt wurde niemand. Die drei Jungen wurden vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. In welcher Schule die Kinder zündelten, teilte die Polizei nicht mit.