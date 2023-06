Berlin - Ein Baby ist in Berlin-Marzahn verletzt worden, als es in einem Linienbus aus seinem Kinderwagen fiel. Die 29-jährige Mutter des vier Wochen alten Säuglings war am Donnerstagabend in den Bus gestiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Busfahrerin bemerkte kurz darauf Unruhe im hinteren Teil des Busses. Ein Fahrgast teilte mit, der Kinderwagen sei umgefallen und das Baby herausgestürzt. Alarmierte Sanitäter brachten den Säugling mit einer Prellung am Kopf ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen der möglichen schlechten Sicherung des Kinderwagens.