Hettstedt/Leipzig/Dresden - Bei einer Auktion ist die Kirche St. Maria in Hettstedt in Sachsen-Anhalt versteigert worden. Das neugotische Gotteshaus sei mit ehemaliger Pfarrei für 163.000 Euro verkauft worden, teilte die Sächsische Grundstücksauktionen AG mit. Bei Herbst-Auktionen am 30. August und 3. September in Leipzig und Dresden seien außerdem 97 weitere Immobilien im Gegenwert von rund 4,3 Millionen Euro versteigert worden, hieß es.

Für die denkmalgeschützte Kirche aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts waren zusammen mit der Pfarrei zunächst 149.000 Euro aufgerufen worden. Andere versteigerte Immobilien sind auch in Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg. So wurde beispielsweise ein Ärztehaus in Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirgskreis für 395.000 Euro versteigert. In Löbichau im Landkreis Altenburger Land in Thüringen wurde ein ehemaliges Dienstgebäude der Deutschen Bahn für 4000 Euro verkauft.

Bei den Auktionen der Sächsische Grundstücksauktionen AG werden Immobilien versteigert, die von den Eigentümern freiwillig zum Verkauf freigegeben werden. Die nächsten Auktionen sollen am 29. November und 3. Dezember stattfinden.