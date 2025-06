Zuletzt läutete in der Kirche Sankt Laurentius nur noch eine Glocke. Die anderen beiden waren eingeschmolzen worden. Eine Ersatzglocke aus der Nazizeit wurde ans Lutherhaus in Eisenach gegeben.

Jena - Die für ihre sogenannte „Nazi-Glocke“ bekannte Kirche Sankt Laurentius in Maua bei Jena hat wieder drei Glocken. Am Sonntag sollen die beiden neuen Bronzeglocken bei einem Gottesdienst geweiht werden, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte. Zuletzt läutete dort nur eine historische Glocke. Die anderen beiden historischen Glocken waren im Ersten Weltkrieg zu Rüstungszwecken eingeschmolzen worden.

Eine 1934 neu gegossene Glocke hatte die Kirche 2022 zu Dokumentations- und Forschungszwecken an das Lutherhaus Eisenach gegeben. Die Glocke trägt der Stiftung Lutherhaus Eisenach zufolge die Aufschrift „Gegossen im zweiten Jahre der nationalen Erhebung unter dem Fuehrer und Kanzler Adolf Hitler“ und zeige als Glockenzier ein Hakenkreuz. Die Gesamtkosten für die neuen Glocken und die Restaurierung des Glockenstuhls betrugen 57.000 Euro