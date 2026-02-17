Mit gemeinsamen Segenswünschen zum Ramadan betonen Kirchen in Berlin und Brandenburg die Verbundenheit mit Muslimen – auch angesichts aktueller Krisen im Nahen Osten.

Der Beginn des Fastenmonats Ramadan sowie der christlichen Fastenzeit fallen in diesem Jahr zusammen. (Symbolbild)

Berlin - Die evangelische und die katholische Kirche in Berlin und Brandenburg haben den muslimischen Gemeinden und Einrichtungen in der Region ihre Segenswünsche übermittelt. Der Beginn des Fastenmonats Ramadan und der christlichen Fastenzeit fielen in diesem Jahr zusammen, hieß es in einem Schreiben des katholischen Erzbischofs von Berlin, Heiner Koch, und des evangelischen Landesbischofs Christian Stäblein.

Dies sei ein Grund, sich auf das zu besinnen, was Christen und Muslime miteinander verbinde: „Friedfertigkeit, Gerechtigkeit, Solidarität, Verantwortung füreinander.“

In ihrem Schreiben wiesen die Bischöfe auch auf das Leid hin, das Menschen etwa im Nahen Osten und im Iran derzeit erlebten. „Viele von Ihnen haben persönliche Beziehungen in diese Region. Wir möchten Ihnen unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl ausdrücken,“ heißt es weiter. „Als Christinnen und Christen, Musliminnen und Muslime ist unsere gemeinsame Hoffnung Gott, der an der Seite aller Opfer steht.“