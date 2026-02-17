Bill und Tom Kaulitz moderieren Ende des Jahres 2026 erstmals "Wetten, dass..?". In ihrem Podcast sprechen die "Tokio Hotel"-Musiker über ihre Erinnerungen an Halle. Vor allem Bill zeigt sich skeptisch beim Thema Schlafplatz.

Kaulitz-Brüder sorgen sich um Hotel in Halle: "Renovieren, das einzige, was es da gibt"

Im Podcast "Kaulitz Hills" sprechen Tom und Bill über ihren "Wetten, dass..?"-Auftritt und sorgen sich um einen Schlafplatz in Halle.

Halle (Saale). – Bill und Tom Kaulitz werden Ende des Jahres erstmals die Kultshow "Wetten, dass..?" in Halle moderieren. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" erzählten die Zwillinge jetzt offen über ihre Erinnerungen an Halle – und ihre Bedenken beim Thema Unterkunft.

Lesen Sie auch: Halle statt Magdeburg: Warum „Wetten, dass ...?“ um die Tokio-Hotel-Heimat einen Bogen macht

Bill und Tom Kaulitz: Erinnerungen an Halle und Sorge ums Hotel für "Wetten, dass..?"

In der aktuellen Folge von "Kaulitz Hills" sprachen die beiden über ihre Verbindung nach Sachsen-Anhalt und vor allem an die Saalestadt. Tom erinnerte sich dabei: "Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle."

Auch interessant: "So süß und herzlich": "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz schwärmen von Klassentreffen

Weniger nostalgisch klang Bill beim Thema Unterkunft. Er sagte: "Ich fände gut, wenn die das Hotel dann noch mal renovieren, das einzige, was es da gibt" und ergänzte: "Weil das mit dem Schlafplatz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch."

Witzelnd schob er hinterher: "Oder wir müssen bei jemandem privat schlafen." Bruder Tom konterte trocken: "Bill bringt ja immer eine Matratze mit, die Promi-Matratze."

Kaulitz-Zwillinge moderieren erstmals "Wetten, dass..?" in Halle

Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk bekommt die Samstagabend-Show ein neues prominentes Duo. Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der traditionsreichen ZDF-Sendung.

Lesen Sie auch: Bill Kaulitz mit schräger Idee: Lässt der "Tokio Hotel"-Star die Hüllen fallen?

Die Brüder leben seit Jahren in Los Angeles und sind durch ihre eigene Netflix-Doku sowie den Podcast längst in der breiten Masse angekommen.