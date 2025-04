Hannover - Mit Zehntausenden Besuchern beginnt am Mittwoch in Hannover der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag. Nach Eröffnungsgottesdiensten auf dem Platz der Menschenrechte und auf dem Opernplatz (17.00 Uhr) wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Grußwort sprechen. Anschließend will das Staatsoberhaupt auch an einem „Abend der Begegnung“ in der Innenstadt teilnehmen.

Der Kirchentag dauert bis Sonntag: Geplant sind rund 1.500 Veranstaltungen an mehr als 60 Orten. Die Organisatoren erwarten bis zu 100.000 Besucher für das Hauptprogramm, die Polizei rechnet mit bis zu 150.000 Besuchern täglich. Die Veranstaltungen in der Innenstadt, darunter große Konzerte etwa von Joy Denalane und Max Herre sowie Jupiter Jones, sind kostenlos zugänglich.

Prominente politische Gäste erwartet

Neben Gottesdiensten und Kultur bietet der Kirchentag auch hochrangige politische Gäste. Erwartet werden neben Steinmeier unter anderem der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz, Altkanzlerin Angela Merkel und der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Vertreter von AfD und BSW wurden nicht zu den Podien eingeladen.

„Ich hoffe, dass wir gemeinsam ein starkes Zeichen für Toleranz, Respekt und ein demokratisches Miteinander setzen können“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor der Eröffnung.