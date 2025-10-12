Ein Streit zwischen zwei Männern führt zum Handgemenge mit mehreren Beteiligten. Die Polizei muss schlichten.

Die Polizei wurde in der Nacht zu einer Auseinandersetzung in Ellefeld gerufen. (Symbolbild)

Ellefeld - Die Kirmes in Ellefeld (Vogtlandkreis) ist mit einer Schlägerei zu Ende gegangen. Auslöser war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 52-Jährigen und einem 32-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Als mehrere Zeugen die Lage nach Mitternacht schlichten wollten, kam es zum Handgemenge. Einsatzkräfte beruhigten die Lage.

Der 32-Jährige und einer der Zeugen verletzten sich leicht. Der Veranstalter erklärte das Fest für beendet. Um weitere Konflikte zu verhindern, unterstützten die Polizisten den Abgang der Besucher.