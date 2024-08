Nach Beziehungen hat der Fußball-Nationalspieler mehrfach Ärger mit der Justiz. Nach einem Strafprozess in München geht es in Berlin nun um eine Unterlassungsklage.

Berlin/München - Der Streit um Äußerungen des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Jérôme Boateng über seine Ex-Partnerin Kasia Lenhardt geht in die nächste Runde. Das Berliner Kammergericht prüft am Donnerstag (14.00 Uhr) im Berufungsprozess eine Unterlassungsklage der Mutter des Models, das im Februar 2021 gestorben ist. Das Berliner Landgericht hatte Boateng im November 2022 in erster Instanz eine Äußerung untersagt. Der Mutter geht es in der Klage jedoch um insgesamt sechs Aussagen.

Mutter von Ex-Freundin kämpft vor Gericht

Sie möchte eine weitere Verbreitung eines „Bild“-Interviews verhindern. Darin hatte Boateng über Auseinandersetzungen in der Beziehung und von angeblichen Alkoholproblemen seiner Ex-Freundin gesprochen. Seine Aussagen verfälschten das Lebensbild von ihrer Tochter, argumentierte die Klägerin in erster Instanz. Boatengs Anwältin hatte in dem Prozess erklärt, der Fußballspieler bedauere das Interview.

Lenhardt war 2012 Finalistin bei „Germany's Next Topmodel“ und zuletzt mit Boateng liiert. Kurz bevor dessen Interview erschien, hatte sich das Paar getrennt. Am 9. Februar 2021 gab ihre Familie über einen Anwalt bekannt, dass Kasia tot sei. Die Polizei in Berlin bestätigte damals einen Einsatz, bei dem eine leblose Person gefunden worden war. Es gebe keine Anzeichen für Fremdeinwirkung, hieß es.