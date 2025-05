Magdeburg - Die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg wollen zeitnah über den Verkauf von Kliniken entscheiden. Man erwarte den formellen Abschluss des Bieterverfahrens im Mai, teilten die Pfeifferschen Stiftungen auf Anfrage mit. Aktuell würden noch letzte vertragliche Details mit dem zukünftigen Partner abgestimmt. Zu Einzelheiten wurden keine Angaben gemacht. Zunächst hatte die „Magdeburger Volksstimme“ darüber berichtet.

Die Pfeifferschen Stiftungen befinden sich in einem Sanierungsprozess. Im Gespräch war zuletzt, dass die beiden Kliniken abgegeben und andere Aufgaben behalten werden. In Lostau (Jerichower Land) wird eine Lungenklinik betrieben. In der Klinik in Magdeburg gibt es etwa die Abteilungen innere Medizin, Orthopädie und Geriatrie. Zu den Pfeifferschen Stiftungen gehören aber auch ambulante Pflegedienste und Wohnangebote für Menschen mit Behinderung.