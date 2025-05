Am Wochenende brennt das Haus eines Schützenvereins im Landkreis Eichsfeld nieder. Die Polizei hat einen Verdacht.

Brehme - Die Polizei geht bei dem Feuer in einem Schützenhaus in Brehme (Landkreis Eichsfeld) von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass das Vereinsheim am Tattag verschlossen und die Alarmsicherung aktiviert gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Das Gebäude war in der Nacht zu Sonntag komplett niedergebrannt. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Etwa 150 Feuerwehrleute kämpften über mehrere Stunden vergeblich gegen die Flammen an.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben darüber machen können, ob sich an dem Gebäude in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 1.00 Uhr Personen aufgehalten haben.