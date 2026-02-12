Wim Wenders ist diesmal Jurypräsident der Berlinale. Zur Eröffnungsgala trägt seine Frau ein besonderes Kleid - und zwar aus alten Videokassetten. Welche Filme da verarbeitet wurden.

Berlin - Am Körper trägt sie seine Filme. Die Frau von Regisseur Wim Wenders, Donata Wenders, hat sich zur Eröffnung der Berlinale in einem Kleid aus alten VHS-Kassetten gezeigt. Die Bänder stammen von Wim Wenders' Filmen „Paris, Texas“, „Der Himmel über Berlin“ und „Tokyo-Ga“.

„Ein Kleid aus Wims Filmen zu tragen – was könnte passender für ein Filmfestival sein? Und es trägt sich so gut“, ließ Donata Wenders in einer Mitteilung der Designerin mitteilen.

Schon vor zwei Jahren hatte sie zu den Oscars ein Kleid aus Videobändern getragen. Das VHS-Material trage Geschichte, Emotion und ein Stück Kultur in sich, teilte Designerin Mira von der Osten vom Berliner Label Cruba mit.

Wim Wenders ist in diesem Jahr Jurypräsident der Berlinale. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen entscheidet er darüber, welcher Film den Goldenen Bären gewinnt. Zur Eröffnung kam auch Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh („Wicked“), die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird.