Ein Kleinbus rutscht bei Schnee und Eis von der Straße. Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was ist bekannt?

Ein Kleinbus ist bei Marienberg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. (Symbolbild)

Marienberg - Bei einem schweren Unfall mit einem Kleinbus ist im Erzgebirge eine 48 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden verletzt. Der mit neun Menschen besetzte Kleinbus war laut Polizei am Samstag in Marienberg, im Ortsteil Satzung, unterwegs, als das Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Die 48-jährige Insassin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Drei weitere Personen – eine 20-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 40 und 50 Jahren – wurden schwer verletzt. Fünf Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.