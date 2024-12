Ein 2-Jähriger betritt unvermittelt eine Straße in Berlin-Gesundbrunnen und es kommt zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Unfall hat schlimme Folgen, der Fahrer flüchtet.

Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen ist ein Kleinkind verletzt in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Gesundbrunnen ein Kleinkind angefahren und ist vom Unfallort geflohen. Am Samstagnachmittag erfasste der Mann auf der Steegerstraße ein 2-Jahre altes Kind mit seinem Auto, wie die Polizei mitteilte. Das Kind sei plötzlich auf die Fahrbahn getreten und durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug durch die Luft geschleudert und verletzt worden, hieß es weiter. Nach einem Gespräch mit einem Angehörigen des Kindes sei der Mann in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren, erklärte ein Sprecher. Weitere Ermittlungen zu dem Flüchtigen sowie dem konkreten Unfallhergang wurden eingeleitet.