Ein junger Mann prallt an Christi Himmelfahrt in Berlin-Reinickendorf mit einem Kleintransporter gegen einen Straßenmast. Das hat Folgen.

Zwei junge Menschen wurden bei einem Unfall in Berlin verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Laternenmast sind in Berlin der 19-jährige Fahrer und seine 17-jährige Begleiterin verletzt worden. Sie kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Der 19-Jährige war am Morgen mit dem Transporter in Berlin-Reinickendorf unterwegs. Dabei kam er von der Spur ab und fuhr gegen den Straßenmast. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die beiden jungen Menschen erlitten so erhebliche Verletzungen, dass Rettungskräfte sie ins Krankenhaus brachten, teilte die Polizei mit.

Wegen des Verdachts, unter Einfluss von Rauschmitteln gefahren zu sein, wurde dem 19-Jährigen Blut abgenommen. Auch musste er den Angaben zufolge seinen Führerschein abgeben. Der Straßenmast musste vom Strom genommen und abgesägt werden, wie ein Polizeisprecher sagte.