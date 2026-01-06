Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette und ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zahlreiche Raubüberfälle vor. Vor Gericht ist nun über eine Tat in Osnabrück gesprochen worden.

Verden - Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist erstmals über den Raubüberfall vom 2. Januar 2015 in Osnabrück gesprochen worden. Vor dem Landgericht Verden schilderten zwei Frauen ihre Erinnerungen an die Tat. Damals überfielen zwei Männer einen Supermarkt und erbeuteten aus dem Kassenbüro rund 60.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Klettes Komplizen, die ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub handelt und auch Klette an dem Überfall beteiligt war.

Ihr sei sofort klar gewesen, dass es ein Überfall ist, berichtete die damalige Kassenleiterin des Supermarktes, die zum Zeitpunkt des Überfalls hochschwanger war. „Ich hatte sehr viel Angst.“ Mit klaren Worten berichtete die 42-Jährige, wie sie einer Kollegin die Tür öffnete und diese plötzlich von zwei maskierten Männern ins Kassenbüro geschubst wurde. „Ich habe das gemacht, was sie verlangt haben“, sagte sie. Auf Aufforderung der Täter hin habe sie das Geld aus dem Tresor geholt.