Klimaaktivisten blockieren Straßenverkehr am Hauptbahnhof

Berlin - Demonstranten der Klimagruppe Letzte Generation haben auch am Samstag in Berlin den Straßenverkehr aufgehalten. Mehrere Personen hätten sich auf die Invalidenstraße am Hauptbahnhof gesetzt und sich festgeklebt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Verkehr staue sich. Die Letzte Generation erklärte, es handele sich um Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Die Gruppe demonstriert seit Wochen in Berlin mit Straßenblockaden für strikteren und schnelleren Klimaschutz. Am Freitag hatten sie am Flughafen Berlin-Brandenburg ein Flugzeug mit Farbe besprüht.