Eigentlich wollte die Skisprung-Elite auch in der neuen Saison einen Bogen um die Vogtland-Arena machen. Weil in Lake Placid nicht gesprungen werden kann, kommt Klingenthal zum Zuge.

Klingenthal - Die Vogtland-Arena in Klingenthal wird in der neuen Saison doch noch Schauplatz eines Skisprung-Weltcups. Nachdem die Sachsen bei der Terminvergabe zunächst leer ausgegangen waren, erfüllt sich ihr Wunsch nun doch. Weil in Lake Placid wegen dringend erforderlicher Bauarbeiten nicht gesprungen werden kann, hat Klingenthal die Veranstaltung am 13. und 14. Dezember übernommen. Das gab der Weltverband FIS bekannt. Den Informationen zufolge wird es an beiden Tagen Einzelspringen geben.