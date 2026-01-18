Jürgen Klinsmann staunt über seinen Ex-Club. Ihm fehlen angesichts der aktuellen Bayern-Dominanz „eigentlich die Worte“. Der frühere Topstürmer hält Großes für möglich und schwärmt von Harry Kane.

München - Der ehemalige Bayern-Trainer und Bayern-Torjäger Jürgen Klinsmann traut dem deutschen Fußball-Rekordmeister in dieser Saison ganz Großes zu. „Die Hoffnung ist groß, dass es bis ins Champions-League-Finale geht. Da muss es hingehen“, sagte der 61-Jährige beim Legends Cup in München. Dort war der Weltmeister von 1990 gemeinsam mit seinem früheren Mitspieler Lothar Matthäus sowie Akteuren wie Arjen Robben und Franck Ribéry für das Legenden-Team der Bayern im Einsatz.

Wenn er sich die aktuelle Form und Dominanz des Teams von Trainer Vincent Kompany in der Bundesliga anschaue, „fehlen dir eigentlich die Worte“. Es sei gut möglich, dass der aktuelle Bayern-Jahrgang um Torjäger Harry Kane den Münchner Ligarekord von 101 Toren aus der Saison 1971/72 knacken kann. „Das ist machbar.“ Nach 18 Spieltagen stehen die Bayern bei 71 Treffern.

„Was Harry spielt, ist fantastisch“

Besonders angetan ist Klinsmann dabei von Kane. „Was Harry spielt, ist fantastisch“. Wenn einer den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandoski von 41 Toren brechen könne, „dann Harry Kane“. Der Engländer steht aktuell bei 21 Treffern.

Kane habe auch schon jahrelang in der englischen Premier League für Tottenham und in der englischen Nationalmannschaft herausragende Leistungen gezeigt. Aber jetzt „fährt er beim FC Bayern auch Titel ein, das hat er sich verdient“, äußerte Klinsmann.