Die Hoffnungen der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer auf eine Überraschung gegen Primus FC Bayern München schwinden schnell. Am Ende steht die höchste Saisonniederlage.

Für Kevin Yebo und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz gab es gegen den FC Bayern München nichts zu holen.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz bleiben in diesem Jahr in der Bundesliga weiter sieglos. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich am Sonntag Spitzenreiter Bayern München deutlich mit 59:87 (27:42) geschlagen geben. Vor 5.000 Zuschauern waren Yordan Minchev und Amadou Sow mit jeweils zwölf Punkten die besten Werfer der Niners. Bei den starken Münchnern ragte der Ex-Chemnitzer Isiaha Mike mit 16 Punkten heraus.

Die Sachsen gerieten bereits im ersten Viertel mit 7:16 (7. Minute) in Rückstand und offenbarten vor allem unter dem Korb deutliche Nachteile gegen den Meister. Ein kleiner Zwischenspurt zum 16:21 (12.) machte Hoffnung, doch die Bayern konterten mit einem 11:2-Lauf zum 32:18 und führten zur Pause bereits komfortabel.

Auch nach dem Wechsel verhinderten die Münchner mit ihrer aggressiven Verteidigung, dass die Niners einen Rhythmus im Angriff aufbauen konnten. Bis zur 24. Minute zogen sie auf 54:34 davon und forcierten so eine frühe Vorentscheidung. Die Chemnitzer ließen sich zwar nicht hängen, kamen aber auch aufgrund ihrer schwachen Dreierquote (10/39) nicht näher heran.