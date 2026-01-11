Vielversprechende Aussichten für einen Winterausflug: Zwar bleibt es frostig, doch die Sonne soll sich zunehmend zeigen. Dazu gibt es reichlich Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald

Der Thüringer Wald lockt mit vielen Möglichkeiten, um sich beim Skifahren, Langlaufen oder Rodeln den Sonntag aktiv zu gestalten.

Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich weiter warm anziehen, wenn sie das Haus verlassen. Genau das bietet sich aber mit den Wetteraussichten gerade für Wintersportfans aber an: Bei Höchsttemperaturen zwischen -7 und -3 Grad wird es laut Deutschen Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf sonnig und es bleibt niederschlagsfrei.

Bei Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern lädt der Thüringer Wald zum Winterausflug ein: Rund 653 Kilometer Langlaufstrecken sind präpariert, sowie 25 Rodelhänge und 45 Winterwanderwege. Zudem sind acht Lifte geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte.

Auf eisige Nacht folgt Schneefall und Regen

In der Nacht zu Montag sollen die Temperaturen noch mal deutlich abfallen. Es werden Tiefstwerte zwischen -9 und -15 Grad, lokal sogar bis zu -20 Grad erwartet. Zum Wochenstart selbst geht der DWD zunächst von zeitweise Schneefall aus, der in Regen übergeht. Die Temperaturen sollen auf -2 bis 2 Grad steigen. Gefrierender Regen kann gebietsweise Glatteis bilden. Auch Unwetter sei möglich.