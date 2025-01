Am Dienstag wird Jürgen Klopp als globaler Fußball-Chef von Red Bull vorgestellt. Nach Besuchen beim Eishockey und beim Fußball in Paris lässt sich der 57-Jährige nun auch in Leipzig blicken.

Jürgen Klopp in neuer Funktion im Stadion in Leipzig.

Leipzig - Jürgen Klopp ist erstmals seit seinem Amtsantritt als Head of Global Soccer bei Red Bull bei einem Fußballspiel seines neuen Arbeitgebers in Leipzig aufgetaucht. Am Sonntagnachmittag saß Klopp während des Heimspiels gegen Werder Bremen zwischen Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und dem Technischen Direktor Mario Gomez.

Schäfer schwärmte bereits vor Anpfiff von seinem späteren Sitznachbarn. „Ich bleibe dabei, er ist ein absoluter Königstransfer“, sagte Schäfer vor der Partie bei DAZN. „Wir freuen uns alle riesig hier in Leipzig auf Jürgen Klopp, weil er einfach mit seiner Expertise, mit seiner Erfahrung und mit seiner großen Leidenschaft für den Fußball uns und allen anderen wirklich weiterhelfen wird.“

Klopp bereits beim Eishockey und in Paris

Für Klopp war es indes nicht sein erster öffentlicher Auftritt seit Bekanntwerden seines neuen Jobs. Bereits am Freitagabend besuchte der 57-Jährige laut Medienberichten das Spiel der Deutschen Eishockey Liga zwischen dem EHC Red Bull München und den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Tags darauf ließ er sich an der Seite von Gomez und dem früheren Brasilien-Star Rai beim FC Paris sehen.

Klopp ist seit dem 1. Januar globaler Fußballchef des österreichischen Getränkekonzerns. Er ist außer für RB Leipzig für die Clubs in Salzburg, New York, Brasilien und Japan zuständig. Zudem hält das Unternehmen Beteiligungen an Leeds United und Paris und ist zudem auch Geldgeber beim FC Turin und bei Atlético Madrid. Am Dienstag soll Klopp auf einer großen Pressekonferenz in Salzburg offiziell in seiner neuen Funktion bei Red Bull vorgestellt werden.