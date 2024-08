Würzburg - Jürgen Klopp hat Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen für dessen Leistung bei der Heim-EM gelobt. „Julian hat es super gemacht. In der Außenwirkung überragend. Im reinen Trainerjob richtig, richtig gut“, sagte der 57-Jährige bei einem Interview beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg.

Er sei „sehr glücklich“ mit dem Auftritt des DFB-Teams gewesen, fügte Klopp an. Der Gastgeber schied im Viertelfinale nach Verlängerung gegen den späteren Titelträger Spanien aus. Zur umstrittenen Entscheidung um das nicht-geahndete Handspiel von Marc Cucurella sagte Klopp: „Ja, es war natürlich ein Elfmeter. Da können mir alle erzählen, was sie wollen.“

Klopp wurde in seinen knapp neun Jahren beim FC Liverpool immer wieder als künftiger Bundestrainer gehandelt. Derzeit befindet er sich in einem einjährigen Sabbatical.

Nach eigenen Aussagen sieht er sich auch bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada als Zuschauer: „Ich habe es geliebt, wie Julian das gesagt hat, dass wir in zwei Jahren Weltmeister werden. Da bin ich aus dem Stuhl und habe gesagt: Wir werden Weltmeister in zwei Jahren und ich gucke mir das an“, sagte Klopp. Nagelsmanns Vertrag wurde vor der EM bis zu dem Turnier in Nordamerika verlängert.