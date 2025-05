Ausgefallene Eissorten bei der „Gelato Week“ in Berlin

In Berlin findet wieder die „Gelato Week“ statt. (Symbolbild)

Berlin - Trüffel, Rote-Bete-Wasabi und Piña Colada: Mit der „Gelato Week“ startet heute wieder eine spezielle Woche rund um italienisches Eis. Bis zum kommenden Mittwoch bieten 45 Eisdielen in der Hauptstadt ausgefallene Eissorten an.

Die Aktionswoche findet auch in anderen Städten Deutschlands statt. In Berlin kann man zum Beispiel die Sorten Bacon-Karamell-Ahornsirup, Zimtschnecke, Walderdbeer-Milchcreme oder Bienenstich probieren. Jede Eisdiele bietet eine bestimmte Sorte für 1,50 Euro an.

Die „Gelato Week“ ist laut Angaben der Veranstalter die Fortsetzung der „Berlin Ice Cream Week“, die von 2020 bis 2023 jährlich in der Hauptstadt stattfand und seit 2024 bundesweit ausgerichtet wird.