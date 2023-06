Leipzig (dpa) – - Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kehren in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Am Freitag nominierte Bundestrainer Hansi Flick die beiden Defensivspezialisten für die Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Beide hatten im März beim Jahresauftakt der DFB-Elf gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) gefehlt. Auch David Raum und Timo Werner sind vom Pokalfinalisten in den Kader berufen worden.

Am 7. Juni versammelt der Bundestrainer seine Profis in Neu-Isenburg, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Dabei trifft das DFB-Team in seinem insgesamt 1000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen auf die Ukraine (18.00 Uhr/ZDF). Vier Tage später spielt die Mannschaft in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD). Am 20. Juni wird die Saison mit der Partie gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/RTL) abgeschlossen.