Werdau - Eine Familie in Werdau ist am frühen Ostersonntag-Morgen durch einen lauten Knall geweckt worden. Auf der Suche nach der Ursache bemerkten die Bewohner des Einfamilienhauses dann, dass die Küche verqualmt war und es auf der Arbeitsplatte brannte, wie die Polizei mitteilte. Der Familienvater löschte das Feuer. Dennoch rückte die Feuerwehr an. Sie vermute, dass ein am Strom hängendes Ladegerät defekt war und den Brand verursacht hat, hieß es. Verletzt wurde bei dem Vorfall gegen 5.00 Uhr im Landkreis Zwickau niemand.