59 Gefangene ab einem Alter von 60 Jahren saßen zuletzt in den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalts Gefängnissen sitzen derzeit knapp 60 Häftlinge, die 60 Jahre oder älter sind. Im Gefängnis in Burg seien es zum Stichtag 1. April 37, in Halle 20 und in Volkstedt 2 gewesen, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Sebastian Striegel.

Demnach lag die Gesamtzahl der Gefangenen aus dieser Altersgruppe von 2019 bis 2025 zwischen 50 und 60 Personen. Das entspreche einem Anteil von 2,5 bis 4 Prozent am jeweiligen Gesamtbestand.

Striegel erkundigte sich insbesondere nach den Haftbedingungen für ältere und pflegebedürftige Gefangene. Das zuständige Justizministerium antwortete, in jedem der Gefängnisse in Sachsen-Anhalt gebe es mindestens einen hauptamtlichen Amtsarzt oder eine Amtsärztin. Es seien jeweils mehrere Bedienstete im Krankenpflegedienst tätig, um die Pflege der Kranken sicherzustellen. Gefangene hätten grundsätzlich Anspruch auf die notwendigen, ausreichenden und zweckmäßigen medizinischen Leistungen und Hilfsmittel.

„Grundsätzlich werden "inhaftierte Senioren", ebenso wie alle anderen Gefangenen, unter umfassender Berücksichtigung ihrer persönlichen Bedürfnisse untergebracht und behandelt“, so das Justizministerium. Wer etwa auf einen Rollstuhl angewiesen sei, werde in behindertengerechten Hafträumen untergebracht, hieß es weiter. Gesonderte Abteilungen für ältere Gefangene gebe es bislang nicht.