Mehr als 3.000 Namensvorschläge gab es für das Koala-Jungtier im Zoo Leipzig. Nun steht fest: Das kleine Weibchen heißt Inala – und entwickelt sich laut Pflegern prächtig.

Leipzig - Der kleine Koala im Zoo Leipzig heißt Inala. Tierpfleger enthüllten am Freitag den Namen für das acht Monate alte Jungtier im Zoo. Der Name war einer von mehr als 3.000 Vorschlägen, die von Besucherinnen und Besuchern nach einem Namensaufruf eingegangen waren. Inala bedeutet nach Angaben des Zoos Frieden.

Die Koala-Pfleger hatten aus den zahlreichen Vorschlägen drei Favoriten ausgesucht. Darüber konnten die Zoo-Freunde final online abstimmen. Inala setzte sich vor Ruby und Mani durch.

Der kleine Koala war Ende Mai 2025 zur Welt gekommen. Es ist ein Weibchen. Inzwischen wiegt das Tier nach Angaben des Zoos rund 1.100 Gramm. Es entwickele sich sehr gut. Zwar klammere es sich immer noch oft an Mutter Erlinga, klettere aber auch schon alleine und knabbere Eukalyptus-Knospen. Inala ist der zweite Koala-Nachwuchs im Zoo Leipzig seit 2020.