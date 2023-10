Magdeburg - Die schwarz-rot-gelbe Koalition will die Verkehrssicherheit in Sachsen-Anhalt erhöhen. Es gehe darum, dass es keine tödlichen Verkehrsunfälle mehr gebe, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, am Mittwoch in Magdeburg. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Landtags. Erben sagte, man müsse in Sachsen-Anhalt mehr tun für die Verhinderung von Verkehrstoten. Es gehe unter anderem um eine bessere Verkehrsüberwachung, die Umsetzung baulicher Maßnahmen und der Verkehrserziehung in Schulen, sagte er.

„Jeder Unfalltote ist einer zu viel“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack. Insbesondere auf der A2 gebe es eine Unmenge an Vorfällen. Es müsse nach Lösungen gesucht werden, wie man diese Unfallschwerpunkte beseitigen könne.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer zeigte sich offen dafür, auch Seh- und Reaktionstests für ältere Verkehrsteilnehmer in Erwägung zu ziehen. Das bedürfe aber noch einiger Diskussionen mit Fachleuten, sagte Heuer. Man müsse dabei die persönliche Freiheit des Einzelnen und die Sicherheit im Straßenverkehr abwägen.