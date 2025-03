Mit mehreren Koffern voller gefälschter Schuhe und Kleidung wollte sich ein Mann am Flughafen BER an der Zollkontrolle vorbeischleichen. Die Beamten stoppten den Mann. Und wurden fündig.

Koffer voller falscher Luxusware: Mann am Flughafen erwischt

Zollbeamte haben einen 28-Jährigen am Flughafen BER erwischt. (Symbolbild)

Schönefeld - Mit drei Koffern und Handgepäck voller gefälschter Luxusartikel hat der Zoll in Berlin am Flughafen BER einen Mann erwischt. Die Zöllner stoppten den 28-Jährigen, als er durch den Ausgang für anmeldefreie Ware gehen wollte, wie das Hauptzollamt Potsdam mitteilte.

Im Gepäck des Mannes fanden die Beamten Schuhe, Kleidung und Taschen, die Etikette und Aufdrucke hochpreisiger Modemarken hatten, wie auf Fotos der Polizei zu sehen ist. Den Fahndern gegenüber gab der Mann bei der Kontrolle im Januar an, die Ware für 1.000 Euro in Istanbul gekauft zu haben. Bestimmt seien die Artikel für Familie und Freunde in Guinea.

Eine Prüfung ergab laut Zoll schließlich, dass die Artikel gefälscht waren. Wären sie echt gewesen, hätten sie den Angaben zufolge einen Marktwert von 46.000 Euro. Die Zöllner leiteten ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein. Nach dem Verfahren werde die Ware vernichtet, hieß es.