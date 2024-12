Justin Engel gewann als jüngster Spieler seit Topstar Carlos Alcaraz ein Match auf der ATP-Tour. Das Tennis-Talent weckt Erwartungen. Ex-Profi Kohlschreiber erklärt, was er von Engel hält.

Oberhaching - Der frühere Top-20-Spieler Philipp Kohlschreiber traut Talent Justin Engel (17) zu, die Lücke im deutschen Herren-Tennis hinter Spitzenspieler Alexander Zverev zu füllen. „Er hat auf jeden Fall das Potenzial“, sagte Kohlschreiber der Deutschen Presse-Agentur. „Ob das in ein, zwei, drei Jahren ist, kann ich nicht sagen.“

Ende Oktober hatte Kohlschreiber, der seine Karriere 2022 beendete, eine Trainertätigkeit im Team des Teenagers übernommen. Der Augsburger teilt sich die Trainingsarbeit mit dem Vater.

Der Traum, die Nummer eins der Welt zu werden

Kurz vor der Bekanntgabe der Vereinbarung mit Kohlschreiber hatte Engel im kasachischen Almaty mit seinem ersten Sieg auf der ATP-Tour für Furore gesorgt. Er wurde der jüngste Spieler seit dem spanischen Topstar Carlos Alcaraz, der auf der ATP-Tour eine Runde überstand.

Kohlschreiber unterstützt Engel nun auf seinem erhofften Weg zur Nummer eins der Welt. „Ich finde, über den Traum darf man nie irgendwie schimpfen oder das kritisch sehen. Man muss große Träume haben, um die erreichen zu können. Da will ich ihm helfen, dass er sie so gut wie möglich verwirklichen kann“, sagte der frühere Davis-Cup-Spieler.

An diesem Traum werde der 17-Jährige aber in Zukunft auch gemessen. „Und wenn er vielleicht nur ein Top-Ten-Spieler wird, ist es trotzdem ein sensationeller Sprung“, sagte Kohlschreiber. Deswegen wolle er Abstand davon nehmen, eine Platzierung als Ziel auszugeben. „Für mich steht an allererster Stelle die Entwicklung.“ Derzeit belegt Engel Weltranglistenplatz 395.

Engel ist „ein, zwei Schritte voraus“

Der Nürnberger treibt seine Karriere auch damit voran, dass er kürzlich einen Vertrag bei der Sportmarketingagentur Sportfive unterschrieb. Dort arbeitet er mit Ex-Profi Carl-Uwe Steeb zusammen.

Es gebe ein paar gute 16, 17 Jahre alte deutsche Talente, meinte Kohlschreiber. Engel sei „momentan wahrscheinlich das aussichtsreichste Talent, was wir in Deutschland haben“, so die frühere Nummer 16 der Welt. „Er ist jeden Tag hochmotiviert. Er bringt eine super Einstellung mit.“ Mental sei Engel sehr reif für sein Alter. Und im Fitnessbereich gleichaltrigen Spielern „ein, zwei Schritte“ voraus.