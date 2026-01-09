Wegen starker Schneefälle bleiben einzelne Schlossparks in Sachsen teils geschlossen. Welche Anlagen betroffen sind und was Besucher jetzt beachten sollten.

Schneefall und Glätte erhöhen die Unfallgefahr in Parks und Schlossanlagen in Sachsen.

Dresden - Wegen des plötzlichen Wintereinbruchs warnt das Schlösserland Sachsen vor Glätte und Astbruch in ihren Anlagen. Wie die Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SGB) mitteilte, können überfrierende Nässe sowie starker Schneefall zu gefährlichen Situationen führen.

Durch schwere Schneelast bestehe insbesondere in Parkanlagen die Gefahr von Astbrüchen, zudem könne es auf Wegen glatt werden. Besucherinnen und Besucher sollten möglichst nur geräumte Wege nutzen.

Der Schlosspark des Barockschloss Rammenau soll bis einschließlich Sonntag geschlossen bleiben. Das Schloss selbst ist geöffnet, geplante Veranstaltungen finden statt. Zudem seien wetterbedingte, kurzfristige Schließungen weiterer Anlagen nicht ausgeschlossen.

Die Warnung gilt unter anderem für den Großen Garten Dresden, den Zwinger, den Schlosspark Pillnitz sowie weitere Schlösser, Burgen und Gärten im Freistaat. Gäste werden gebeten, sich vor einem Besuch über die aktuelle Lage zu informieren.