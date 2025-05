Eine Bikerin gerät in der Nähe von Jork in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit einem Auto. Dessen Fahrer wird leicht verletzt. Die Motorradfahrerin hat weniger Glück.

Stade - Schwerste Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Unfall in der Nähe von Jork im Alten Land zugezogen. Die 49-Jährige geriet nach Polizeiangaben am Nachmittag auf einer Landesstraße in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto zusammen.

Die Frau sei durch den Crash von ihrer Maschine gerissen worden und erst 30 Meter weiter zum Liegen gekommen, teilten die Einsatzkräfte mit. Ein Notarzt habe sie versorgt, bevor sie mit einem Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus geflogen wurde.

Der 29-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine Frau und die beiden Kinder im Auto erlitten einen Schock. Warum die Motorradfahrerin in den Gegenverkehr geraten ist, war noch unklar.