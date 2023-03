Dresden - Das Landeskommando Sachsen bekommt eine neue Führung. Nach fünf Jahren übergibt Oberst Klaus Finck die regionale Spitzenposition am 23. März in Dresden an Oberst Michael H. Popielas, wie die Bundeswehr am Donnerstag mitteilte. Zur militärischen Zeremonie werden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der stellvertretende Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr, Generalmajor Andreas Henne, erwartet.

Das Landeskommando Sachsen ist den Angaben nach der erste Ansprechpartner der Bundeswehr für Regierung, Behörden und zivile Organisationen im Freistaat und Popielas der fünfte Kommandeur seit dessen Indienststellung 2007. Der 60-Jährige ist stellvertretender Kommandeur und Leiter Lehre und Ausbildung an der Offiziersschule des Heeres in Dresden. Mit der feierlichen Kommandoübergabe wird sein Vorgänger Oberst Finck nach fast 44 Dienstjahren in der Bundeswehr in den Ruhestand verabschiedet.