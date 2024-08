Kompany lobt Kimmich: Aber kein Kapitäns-Rat an Nagelsmann

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany will Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Ratschläge bei der Benennung des neuen Kapitäns der Fußball-Nationalmannschaft geben. Angesprochen auf Bayern-Profi Joshua Kimmich (29), der nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan aus der DFB-Auswahl als Top-Kandidat für die Nachfolge gehandelt wird, sagt Kompany aber deutlich: „Für Bayern und für uns ist Jo ein Führungsspieler, gar keine Frage.“

„Was er bisher für mich gemacht hat, war sehr wichtig und genau das, was ich brauchte. Wie es bei der Nationalmannschaft weitergeht, dass muss der Staff dort entscheiden. Das muss ein Prozess sein, der nur dort beim DFB passiert. Meine Meinung dazu ist nicht wichtig“, sagte Kompany. Der DFB-Kader kommt am kommenden Montag erstmals nach der Heim-EM wieder in Herzogenaurach zusammen für die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande. Erwartet wird, dass Nagelsmann dann den neuen Kapitän benennt.

„Endlich gibt es ein Spiel in der Arena“

Kompany blickt derweil vor der ersten Länderspielpause der Saison voller Vorfreude und „mit einem klaren Ziel“ auf sein erstes Heimspiel als Bayern-Trainer. „Endlich gibt es ein Spiel in der Allianz Arena. Ich habe das Gefühl, dass ich schon ewig hier bin“, sagte der 38 Jahre alte Belgier mit Blick auf die Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den ersten Saison-Tabellenführer SC Freiburg. „Wir wollen was Gutes für die Fans machen.“ Ziel sei ein Sieg.

Zu möglichen Umstellungen in der Startelf und insbesondere im Defensivbereich nach dem wechselhaften Auftritt beim 3:2-Auftakt in Wolfsburg äußerte sich der Belgier nicht. Möglich scheint, dass der portugiesische Neuzugang João Palhinha ins Mittelfeld rückt.

Olise „ein Junge mit ganz viel Selbstvertrauen“

Über den anderen Top-Neuzugang Michael Olise äußerte sich der Bayern-Coach nach den ersten Wochen positiv. Der 22-Jährige, der mit Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris Silber gewann und erst spät zum Münchner Team stieß, sei „ein Junge mit ganz viel Selbstvertrauen“. Die Integration verlaufe schnell. „Hoffentlich wird er schon in den nächsten Wochen zeigen, wie gut er ist“, sagte Kompany.