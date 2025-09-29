Der FC Bayern bekommt es am Dienstag in der Champions League mit einem unbekannten Gegner aus Zypern zu tun. Der Bayern-Trainer findet die Aufgabe spannend.

Limassol - Bayern-Trainer Vincent Kompany vergleicht das Spiel bei Champions-League-Neuling FC Pafos mit Partien bei der Club-Weltmeisterschaft. „Das ist ein bisschen ein ähnliches Gefühl wie bei der Club-WM, wo man gegen Gegner spielt, die man nicht so oft trifft. Wo man erstmal alles ganz neu einstudieren muss und vorher ganz wenig Informationen hat“, sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen bei Zyperns Meister am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Es seien ähnliche Spiele, die auch emotional an der Grenze gespielt werden. „Wir haben bei der Club-WM gesehen, wie viel Emotionen eine Rolle spielt“, ergänzte Kompany. Bei der Club-WM hatten die Bayern unter anderem gegen Auckland City, Boca Juniors Buenos Aires und Flamengo gespielt. Die Münchner schieden im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain aus.

Pafos hat sich überraschend erstmals in der Club-Geschichte über die Qualifikationsphase für die Königsklasse qualifiziert, was Kompany „totalen Respekt“ bereitet. „Sie haben bis jetzt sieben Spiele gemacht, null verloren. Es waren keine leichten Gegner. Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte der frühere Abwehrspieler. Trotzdem habe er volles Vertrauen, dass der deutsche Meister drei Punkte holen wird.