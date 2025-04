Bayern-Torjäger Harry Kane will in Mailand liefern.

Mailand - Die Ansage von Vincent Kompany konnte nicht deutlicher sein. Der Trainer des FC Bayern München nahm vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Abend (21.00 Uhr/DAZN) seine Führungsspieler mit einer deutlichen Ansage in die Pflicht - und einen Youngster in Schutz.

„Der Druck liegt nicht auf den Schultern von Jonas Urbig, der ist ganz jung“, sagte Kompany vor der Auswärtspartie, in dem die Münchner ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen müssen. „Der Druck liegt immer auf den erfahrenen Spielern. Die sollen dafür sorgen, dass wir weiterkommen.“ Und der Trainer natürlich auch, wie Kompany mit einem Lächeln hinzufügte. Auch er muss in San Siro liefern.

Kane und der schlechte Schlaf

Angesprochen fühlen durfte sich damit auch Torjäger Harry Kane. Dem 31 Jahre alten Engländer ist bewusst, dass er nach seinem Pfostenschuss im Hinspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion gewissermaßen in der Bringschuld ist. „Ich hätte schon erwartet, dass ich diese Chance verwerte“, sagte Kane selbstkritisch bei der Pressekonferenz in Mailand am Dienstagabend. Nach wichtigen Spielen schlafe er ohnehin nicht gut - aber nach dem verpassten 1:0 vor einer Woche habe er noch schlechter geschlafen.

Kane ist klar, dass es im Rückspiel gerade auch auf ihn ankommt, wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister doch noch ins Halbfinale kommen will. Der Engländer glaubt trotz des Patzers vorige Woche weiter an sich: „Es wäre schlimmer, wenn ich keine Chancen gehabt hätte.“

34 Tore in 41 Pflichtspielen

Generell zeichnet es Kane aus, ist, dass er auch nach Misserfolgen und Torflauten niemals an sich zweifelt. „Ich habe viele wichtige Spiele gespielt“, sagte er. Auf zehn Tore in zwölf Champions-League-Einsätzen kommt er in der laufenden Saison, in 41 Pflichtspielen hat er 34 Mal getroffen. „Wir müssen konsequenter vor dem Tor sein“, forderte er. Und meinte damit auch sich selbst.

Volles Vertrauen in Youngster Urbig

Und Urbig? Der hochtalentierte Torwart, der zu Jahresbeginn von der Ersatzbank des Zweitligisten 1. FC Köln zum großen FC Bayern kam, muss auch in Mailand Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer ersetzen.

Es ist das vierte Königsklassen-Spiel des 21-Jährigen, der im Hinspiel gegen Inter seine ersten beiden Gegentreffer auf der internationalen Bühne hinnehmen musste. „Wir haben volles Vertrauen, dass wir es mit Jonas Urbig schaffen können“, sagte Kompany.

Der nach einem Muskelfaserriss in der Wade weiter fehlende Stammkeeper Neuer reiste mit nach Italien und wird seinem jungen Stellvertreter als Zuschauer auf der Tribüne die Daumen drücken. Der 39-Jährige hofft darauf, die Bayern in einem Halbfinale gegen den FC Barcelona wieder als Kapitän aufs Spielfeld führen zu können.