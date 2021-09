Kompostieranlage brennt in Schönefeld

Schönefeld/Cottbus - Die Kompostieranlage eines Recycling-Betriebes in dem zu Schönefeld gehörenden Waßmannsdorf (Dahme-Spreewald) hat bis Montagmorgen gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Cottbus am Montag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst noch ungeklärter Ursache am Sonntagabend ausgebrochen. Demnach stand auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ein etwa fünf Meter hoher Haufen von geschnittenen Ästen, Zweigen und Laub in Flammen, die zeitweise bis zu zehn Meter hoch gelodert haben sollen.