Kurz vor ihrem 50. Thronjubiläum wird Schwedens Königin Silvia in Bayern für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Dabei hat sie auch persönliche Momente.

München - Königin Silvia von Schweden ist mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet worden - und hatte in ihrer Dankesrede in München einiges Persönliches zu sagen.

„Hier habe ich studiert, hier habe ich mein Examen gemacht, hier habe ich gearbeitet - nicht nur bei den Olympischen Spielen“, sagte die gebürtige Heidelbergerin, die bei den Olympischen Spielen 1972 ihren heutigen Ehemann König Carl Gustaf kennenlernte. „Hier habe ich mich auch verliebt, aber damit höre ich jetzt auf - nicht das Verliebtsein, sondern meine Rede.“ Sie betonte ihre Verbundenheit mit der bayerischen Landeshauptstadt: „Ich habe zwei Koffer in München.“ Sie versprach: „Ich komme wieder.“

Ausgezeichnet wurde die bald 82-Jährige für ihren Einsatz zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Das Ausnutzen von Kindern sei eine schreckliche Sache, sagte sie. Doch wenn alle zusammenarbeiteten und Kinder wie Eltern unterstützten, werde die Zukunft gut. „Und deswegen arbeite ich ganz emsig daran und verspreche auch, dass ich auch weiter damit arbeiten werde.“

Auszeichnung für Einsatz für Kinder

Königin Silvia hatte 1999 die World Childhood Foundation gegründet, die sich dem Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung verschrieben hat. Nach einem Childhood-Haus in München sollte das zweite Haus in Bayern am Tag nach ihrer Auszeichnung in Würzburg eröffnet werden.

Die Staatsmedaille erhielt die Königin nach einem landestypischen Empfang mit Gebirgsschützen und Trachtenverbänden sowie dem Eintrag in das Gästebuch der Staatsregierung in einem festlichen Rahmen im Thronsaal der Residenz - und einem anschließenden Mittagessen, bei dem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Rede vor allem davon sprach, wie toll er Bayern findet.

Königin Silvia wurde vor bald 82 Jahren - am 23. Dezember 1943 - in Heidelberg geboren, verbrachte im brasilianischen São Paulo den größten Teil ihrer Kindheit und machte in Düsseldorf Abitur. 2026 feiert sie ihr 50. Thronjubiläum und ist schon jetzt die am längsten amtierende Königin Schwedens.

Die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste wird seit 1970 an Personen verliehen, die sich in sozialen Bereichen besondere Verdienste um den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger erworben haben. Sie wird seither alljährlich an bis zu 20 Persönlichkeiten verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Ludwig Prinz von Bayern, der Fußballer Thomas Müller, die Schauspielerin Maria Furtwängler und der Ex-Skispringer Sven Hannawald.