Ein gefälschtes Dokument hat Betrügern den Zugriff auf ein Geschäftskonto erlaubt. Die Polizei hat Hinweise und bittet um Hilfe.

Durch einen Aktivierungscode zu einem Online-Konto hatten sich die Betrüger einen sechsstelligen Betrag überweisen können. (Symbolbild)

Berlin - Eine Frau hat mit Hilfe eines gefälschten Reisepasses mehr als 100.000 Euro von einem Geschäftskonto gestohlen. Demnach ermöglichte ihr das Dokument die Herausgabe eines Aktivierungscodes, wie die Polizei mitteilte. Damit war der Zugang zum Onlinekonto der Geschädigten möglich, wie es weiter hieß.

Daraufhin folgten ab Juli des letzten Jahres mehrere Überweisungen, die insgesamt einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursachten.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Frau. Sie gehört mutmaßlich einer unbekannten Tätergruppe an, die für den bandenmäßigen Betrug verantwortlich ist.