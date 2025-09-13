weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Bundesliga: Verletzung: Weltmeister fehlt Leverkusen lange

Bundesliga Verletzung: Weltmeister fehlt Leverkusen lange

Sportlich ist der 3. Bundesliga-Spieltag für Bayer Leverkusen sehr gelungen. Eine langfristige Verletzung trübt jedoch die Freude nach dem Sieg gegen Frankfurt.

Von dpa 13.09.2025, 15:13
Exequiel Palacios (unten) fällt lange aus.
Exequiel Palacios (unten) fällt lange aus. Federico Gambarini/dpa

Leverkusen - Bayer Leverkusen muss langfristig auf seinen argentinischen Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim 3:1 der Rheinländer gegen Eintracht Frankfurt eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Adduktorenbereich zu. 

Wie die Leverkusener mitteilten, rechnen sie mit einer Ausfallzeit des 26-Jährigen bis zum Anfang des kommenden Jahres. Palacios war gestern bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt worden.