Ein Diebstahl in Berlin-Gesundbrunnen führt die Polizei zu mehr als einem Kilogramm mutmaßlichem Heroin. Ein 31-Jähriger wird festgenommen. Was ist passiert?

Berlin - Ein mutmaßlicher Diebstahl hat Berliner Polizisten in Gesundbrunnen zu mehr als einem Kilogramm Heroin und einem fünfstelligen Bargeldbetrag geführt. Die Beamten hatten am Freitagnachmittag gestohlene Kopfhörer in der Soldiner Straße geortet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

In der betreffenden Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte neben den Kopfhörern auch das Rauschgift sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe, „mutmaßlicher Handelserlös“ aus Drogengeschäften, hieß es. Während sich die Polizei eigenen Angaben nach mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Wohnung befand, habe die Mieterin mit einem Mann die Wohnung betreten. Dem 31-Jährigen wurden laut Polizei im Verlauf der Ermittlungen die Drogen und das Bargeld zugeordnet.

Ob der Mann auch für den Kopfhörer-Diebstahl verantwortlich ist, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und übermittelte ihn an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.