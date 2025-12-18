weather wolkig
  3. Festnahme: Kopfverletzung nach Streit – 49-Jähriger stirbt in Mansfeld

Ein Streit eskaliert: In Mansfeld stirbt ein 49-Jähriger nach einer heftigen Kopfverletzung. Was die Polizei zum mutmaßlichen Tathergang berichtet.

Von dpa Aktualisiert: 18.12.2025, 13:10
Ein 61-Jähriger wurde nach der Tat festgenommen. (Symbolbild)
Ein 61-Jähriger wurde nach der Tat festgenommen. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Mansfeld - In Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein 49-Jähriger bei einem Streit mit einem anderen Mann tödlich am Kopf verletzt worden. Er hatte sich mit dem ihm mutmaßlich bekannten 61-Jährigen gestritten und starb noch am Tatort, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 61 Jahre alte Mansfelder ist dringend tatverdächtig und wurde vor Ort festgenommen.

Als die Polizei eintraf, fanden sie den 49-Jährigen mit einer stark blutenden Kopfverletzung. Der Mann sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz Reanimationsversuchen durch den Rettungsdienst konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Der mutmaßliche Täter soll einen Schlaggegenstand bei sich gehabt haben. Er soll für die Verletzungen und den Tod des 49-Jährigen verantwortlich sein.