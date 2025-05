Obwohl sein Team an diesem Spieltag offensichtlich davon profitiert, möchte BVB-Coach Kovac schon am 33. Spieltag keinen zerstückelten Spieltag mehr.

Dortmund - Niko Kovac wünscht sich eine Rückkehr zur zeitgleichen Ansetzung aller Partien auch am vorletzten Spieltag, so wie es bis vor fünf Jahren der Fall war. „Ich finde schon, dass die beiden letzten Spieltage parallel stattfinden müssten. Da geht es ins Foto-Finish“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem 33. Spieltag.

Sein BVB spielt erst am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen um wichtige Punkte im Kampf um den Europapokal-Einzug. Die direkten Konkurrenten Mainz, Leipzig und Freiburg sind bereits am Samstag im Einsatz. „Wenn man am Sonntag spielt, hat man schon den Einblick, was vorher passiert“, bekannte Kovac.

Kovac weist auch auf TV-Gelder hin

Allerdings gab der 53-Jährige auch zu bedenken, „dass es auch andere TV-Gelder gibt“ durch einen zerstückelten Spieltag, den die Sender anders präsentieren können. Bis zur Saison 2019/20 wurden zuletzt an den beiden letzten Spieltagen alle Partien zeitgleich ausgetragen, seitdem nur noch am letzten Spieltag.