Hertha BSC kann wieder auf Dawid Kownacki und Pascal Klemens im Training zählen. Nach langen Pausen steigen beide ein – doch es gibt auch Sorgen.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC darf auf weitere Rückkehrer hoffen. Nach längeren Verletzungspausen trainierten Angreifer Dawid Kownacki und Defensivmann Pascal Klemens wieder mit der Mannschaft, wie auf Bildern zu sehen war, die der Hauptstadtclub in den sozialen Medien teilte.

Der Pole Kownacki hatte sich Ende September beim Sieg in Nürnberg (3:0) verletzt. Es war befürchtet worden, dass er erst im kommenden Jahr wieder eine Option sein würde. Eigengewächs Klemens hatte schon in der Sommervorbereitung eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Er konnte einem Bericht der „Bild“ zufolge aber auch noch nicht das volle Programm absolvieren. Abwehrspieler Linus Gechter, der zuletzt fehlte, war wieder voll dabei.

Dafür gab es auch zwei Schreckmomente. Die Offensivkräfte Michael Cuisance und Fabian Reese mussten laut „Bild“ das Training abbrechen. Ob sie sich schwerer verletzten, blieb zunächst unklar. Bei Kapitän Reese soll es dem Bericht nach nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) empfangen die zuletzt formstarken Berliner Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig im Olympiastadion.