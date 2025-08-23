weather wolkig
  3. Kriminalität: Krankentransporter in Flammen - Brandstiftung?

Als die Feuerwehrleute eintreffen, sind die Fahrzeuge nicht mehr zu retten. Die Polizei vermutet eine gezielte Tat.

Von dpa 23.08.2025, 15:40
Polizei ermittelt nach Feuer an Transportern wegen Brandstiftung. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Zwei Krankentransporter sind in Berlin-Marzahn ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, wie sie mitteilte. Nach ihren Angaben wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr zu einem Parkplatz an der Lea-Grundig-Straße gerufen, wo zwei Fahrzeuge bereits in Flammen standen. Feuerwehrleute löschten den Brand, konnten aber nicht verhindern, dass auch ein drittes Fahrzeug beschädigt wurde.