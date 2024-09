Hofft auf Olympia 2040 in Deutschland: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Dresden - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine deutsche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2040 ausgesprochen. „Mit der Begeisterung von Paris sagen wir, ja wir wollen das“, sagte er beim Empfang der sächsischen Teilnehmer bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris in der Staatskanzlei in Dresden. „50 Jahre Deutsche Einheit, dann müssen diese Spiele auch bei uns stattfinden; Leipzig, Dresden, wir wollen sie auch hier bei uns haben.“

Der Freistaat will in den kommenden Jahren den Leistungssport in Sachsen besser unterstützen. Die Förderung soll „richtig, anständig und den großen sportlichen Leistungen angemessen“ sein, sagte Kretschmer. Die Koalitionsverhandlungen und der nächste Haushalt sollen entsprechend ausgestaltet werden. Aktive sollen dabei beratend zur Seite stehen.

18 Olympia-Teilnehmer empfangen

„Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen zu weiteren sportlichen Höchstleistungen“, sagte Kretschmer vor den 18 versammelten Aktiven, die in Paris mit dabei waren, ihren Familien und Trainern. Darunter waren der Gold-Kanute Tom Liebscher-Lucz sowie die Medaillengewinner Max Gelhaar und Martin Schulz und Handballer Luca Witzke.