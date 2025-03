Berlin - Stefan Kretzschmar fordert mehr Anerkennung für die Arbeit von Füchse-Trainer Jaron Siewert. „Keine Sau spricht von Jaron Siewert, niemand. In keiner Diskussion wird Jaron Siewert erwähnt. Er fällt immer hinten runter. Da tut man ihm Unrecht“, sagte der Sportvorstand des Handball-Bundesligisten bei Dyn und stellte klar: „Das ist ein sehr, sehr guter Trainer, der in der Öffentlichkeit zu wenig Respekt bekommt für das, was er leistet.“

Siewert (31) übernahm den Hauptstadt-Club im Sommer 2020 und wurde mit 26 Jahren der jüngste Trainer der Handball-Bundesliga. „Er ist verdammt jung, aber die Arbeit, die er macht, ist herausragend. Mich ärgert, dass er gar nicht gesehen wird“, sagte Kretzschmar weiter.

Unter Siewert reiften die Berliner zu einem Titelanwärter. Die Füchse führen aktuell die Bundesliga-Tabelle an und könnten die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte feiern. In der Champions League kämpft die Mannschaft um Welthandballer Mathias Gidsel um den Einzug ins Viertelfinale.