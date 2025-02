Berlin - Ein Kriminalpolizist hat sich bei Ermittlungen am Tatort eines versuchten Einbruchs in Berlin-Neukölln verletzt. Der Mann rutschte in dem Supermarkt in der Sonnenallee aus und fiel durch eine Deckenverkleidung, wie die Polizei mitteilte. Er konnte den Fall zwar abfedern, weil er seine Arme ausbreitete, musste aber von der Feuerwehr wegen der engen örtlichen Gegebenheiten mit einer Drehleiter gerettet werden. Der Polizist verletzte sich an der Schulter und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

In dem Neuköllner Supermarkt hatte zuvor der Filialleiter eine fehlende Deckenplatte festgestellt und die Polizei alarmiert. Unbekannte hatten nach ersten Erkenntnissen versucht, außerhalb der Öffnungszeiten in den Laden einzubrechen. Gestohlen wurde laut Polizei jedoch nichts.