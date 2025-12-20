Lange sieht es in Bochum nach einem Sieg des VfL aus. Karlsruhe holt am Ende aber doch noch einen Punkt. Unruhig ist es beim KSC trotzdem.

Bochum - Der Karlsruher SC hat sich beim VfL Bochum ein spätes Remis erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner trennte sich zum Hinrundenabschluss der 2. Fußball-Bundesliga 2:2 (0:1) vom Revierclub. Francis Onyeka brachte den VfL zweimal in Führung (35./69. Minute). Marvin Wanitzek (47.) und Shio Fukuda (86.) trafen jedoch jeweils zum Ausgleich.

Durch das Remis zeigte der KSC nach zuvor fünf Niederlagen in Serie eine leicht positive Tendenz. Ob das die Stimmung nachhaltig beruhigt, ist aber fraglich. Die Lage ist auch deshalb sehr angespannt, weil sich der Verein zuletzt von Eichners langjährigem Assistenten und engen Vertrauten Zlatan Bajramovic getrennt hat. Die Spieler und Eichner zeigten sich schockiert von der überraschenden Freistellung.

Karlsruhe beendet die erste Halbserie mit 22 Punkten im Tabellenmittelfeld. Der VfL, der sich unter Trainer Uwe Rösler nach schwachem Saisonstart stabilisiert hat, steht bei 21 Zählern.